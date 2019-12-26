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شاهدوا كيف ردت أصالة على معجب سعودي أشاد بفستانها!

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assala k21

أصالة

خطفت الفنانة أصالة الأنظار بإطلالة ساحرة في حفلها على هامش فعاليات “موسم الدرعية” في المملكة العربية السعودية والتي حملت عنوان “ببعض من ذكرياتي.. تركي”.

وارتدت أصالة فستان أبيض طويل ذا أكمام طويلة وقد حمل الفستان توقيع مصمم الأزياء nicolasjebran، واتسم التصميم بالتطريزات اللامعة التى زادت من فخامة التصميم.
هذا وقد أعلن معجب سعودي حضر الحفل إعجابه بالفستان حيث قال لها بصوت عال: أصالة فستانك حلو، لترد عليه النجمة قائلة: عنجد شكراً اروحي بعطيه لعروستك ان شاء الله تلبسلك اياه، مما جعلها تنال اعجاب الحضور.

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