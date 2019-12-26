شاهدوا كيف ردّت دنيا بطمة على هجوم والدة حلا الترك عليها!

بعد هجوم شنته منى السابر والدة حلا الترك، على الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​، نشرت الأخيرة صورة لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة مميزة وإرتدت فستاناً بتصميم مترف مع نقشات وتطريزات براقة في جزئه الأعلى، وتنورة من القماش الناعم بلون الفوشيا في الجزء الأسفل، وإعتمدت تسريحة شعر وماكياجاً لافتين.

أما أكثر ما جذب الإنتباه فهو تعليقها على الصورة، وكتبت: “انتهى الكلام لأن الصمت أبلغ وأرقى والفعل أحسنهم”.

وركزت على هذا الكثير من التعليقات، وإعتبر عدد كبير من المتابعين أنها ترد بطريقة غير معلنة على هجوم السابر عليها.

كما علّقت على صورة أخرى، إلتقطت لها بالإطلالة نفسها: “عش حياتك بالطريقة التي تراها، بالطريقة التي تجعلك سعيداً دوماً. فالعمر عمرك أنت والأيام التي تمضي لن تعود”.