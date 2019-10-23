شاهدوا كيف علّقت إليسا على بكاء الجندي في الجيش اللبناني!

دائما ما تعبّر الفنانة اللبنانية ​إليسا​ عن حبها للجيش اللبناني وللشعب اللبناني الذي يتظاهر ضد الطبقة السياسية الفاسدة التي تحكم لبنان، اذ انها نشرت مقطع فيديو لجندي في ​الجيش اللبناني​ يظهر بكائه، اذ استصعب على نفسه ان يقف بمواجهة اهله المواطنين.

دمعتك أشرف منن كلن…

الجيش والشعب إيد واحدة pic.twitter.com/z1VR13odTL — Elissa (@elissakh) October 23, 2019



وعلّقت اليسا على الفيديو قائلة: “دمعتك أشرف منن كلن… الجيش والشعب إيد واحدة”.

الجدير ذكره ان اليسا كانت تضامنت مع الشعب اللبناني قائلة :”يوم عن يوم بيكبر قلبي بهالشعب العظيم كنت خايفة يكون يئس بس عم ينتفض لحريتو وكرامتو ولقمة عيشو. اليوم كمان عبّو الساحات لأنو بعدن نايمين أو عاملين حالن مش سامعين”.