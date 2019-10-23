شاهدوا كيف علّقت إليسا على بكاء الجندي في الجيش اللبناني!

دائما ما تعبّر الفنانة اللبنانية إليسا عن حبها للجيش اللبناني وللشعب اللبناني الذي يتظاهر ضد الطبقة السياسية الفاسدة التي تحكم لبنان، اذ انها نشرت مقطع فيديو لجندي في الجيش اللبناني يظهر بكائه، اذ استصعب على نفسه ان يقف بمواجهة اهله المواطنين.
دمعتك أشرف منن كلن…
الجيش والشعب إيد واحدة pic.twitter.com/z1VR13odTL
— Elissa (@elissakh) October 23, 2019
وعلّقت اليسا على الفيديو قائلة: “دمعتك أشرف منن كلن… الجيش والشعب إيد واحدة”.
الجدير ذكره ان اليسا كانت تضامنت مع الشعب اللبناني قائلة :”يوم عن يوم بيكبر قلبي بهالشعب العظيم كنت خايفة يكون يئس بس عم ينتفض لحريتو وكرامتو ولقمة عيشو. اليوم كمان عبّو الساحات لأنو بعدن نايمين أو عاملين حالن مش سامعين”.