شاهدوا كيف علّق سعد لمجرد على رقص فيفي عبده على أغنيته!

نشرت الراقصة المصرية ​فيفي عبده​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية “كازابلانكا” للفنان المغربي ​سعد لمجرد​، وعلّقت على الفيديو بالقول:”تحية من المغرب.. سعد المجرد أحبك والله”.

وتفاعل المتابعون مع رقصها هذا بشكل كبير، حيث تخطى عدد مشاهديه الـ450 ألف والكثير من التعليقات، إلا انه كان لافتاً تعليق لمجرد حيث قال لها:”خمسة مواه.. أحبك أيضاً حبيبتي”.

ومن ناحية أخرى، كانت تقدمت عبده مؤخراً ببلاغ لنيابة مصر القديمة، تتهم فيه خادمتها الفلبينية بسرقة 5 كيلو ذهب، من شقتها بمصر القديمة.