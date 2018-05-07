شاهدوا.. كيف فاجأت كورتني كارداشيان حبيبها الجزائري في عيد ميلاده!

إحتفلت نجمة تلفزيون الواقع ​كورتني كارداشيان​ بعيد ميلاد حبيبها الجزائري يونس ينجيما بطريقة مميّزة وخاصة.

حيث فاجأت كورتني حبيبها برحلة سريّة على متن طائرة خاصة وذلك بعد وقت قصير من حضورهما حدث Voices in Displacement التابع للجمعية الطبية السورية الأمريكية في لوس أنجلوس يوم الجمعة الماضية.



وشاركت كورتني متابعيها أجواء مفاجأتها وإحتفالها بعيد ميلاد بنجيما من على بداية من على متن الطائرة، حيث يظهر في الفيديو بالونان كبيران فضيان بالرقم 25، بينما حبيبها جالس على المقعد المقابل لها مرتديًا قميصًا أبيض مفتوح، وكتبت: “للمرة الأولى، لا يعلم أين وجهتنا”!

وبدوره نشر بنجيما عبر صفحته الخاصة صوؤة وكتب عليها:” أوصلتني إلى طريق لا أعرف أين هو”، مضيفًا أنه سيبلغ عامه الـ25 في منتصف الليل.

ويظهر أيضاً في الفيديو أجواء عيد الميلاد البسيط المؤلف من قالب حلوى عليه صورة حبيبها وهو طفل صغير وعليه شموع رفيعة، بينما “بينجيما” يقوم بإطفاء الشموع وهو عاري الصدر”.