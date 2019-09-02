شاهدوا كيف كان شكل كندة علوش منذ 14 عاماً!

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة التقطت خلال تصوير احد مشاهد مسلسل “أشواك ناعمة” السوري الذي عرض للمرة الأولى في العام 2005.

وظهرت فيه عدد من الفنانات السوريات منهن كندة علوش ونادين تحسين بك وجيهان عبد العظيم.

وركزت التعليقات على شكل الممثلات وعلى مدى التغيير الذي طرأ عليه منذ سنة عرض المسلسل اي منذ 14 عاماً وحتى اليوم.

ولفتت الفنانة كندة علوش الانظار بجمالها ونعومتها وهو ما أشار إليه عدد كبير من التعليقات.

ويشار إلى أن الممثلة السورية أشعلت المواقع منذ ايام بنشرها صورة لها ظهرت فيها برفقة زوجها الممثل المصري عمرو يوسف والتقطت لهما أثناء تمضيتهما اجازة وحققت من خلالها أكثر من 176 ألف إعجاب.