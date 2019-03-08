شاهدوا كيم كارداشيان تتخطى حدود الجرأة بإطلالاتها بـ “بودي سوت” شفاف

يوماً تلو الآخر، تتخطى نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان حدود الجرأة بإطلالاتها ولاسيما الأخيرة خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس حيث خرجت مرتدية “بودي سوت” شفاف جاء بنقشة جلد النمر.



جاء تصميم الـ”بودي سوت” شفافًا في معظم أنحاءه، باستثناء دمج القماش الأسود المخملي في أعلاه وأسفله، لتغطية الأمكان الحساسة من جسدها، كما اعتمدت كارداشيان مكياجًا ذهبيًّا لامعًا، وانتعلت كعبًا جلدياً شفافاً، ولاحقًا، أضافت عند خروجها معطفاً مخملياً لونه أسود طويل، ولكنه لم يخفِ أياً من ملابسها الداخلية، لأنها تركته مفتوحاً.