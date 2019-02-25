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شاهدوا.. كيندال جينر بإطلالة فاضحة تكشف عن مناطق حساسة في حفل الأوسكار

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Kendall Jenner wore what might be the most daring dress we've ever seen to the Vanity Fair Oscar party I

كيندال جينر

حضرت نجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر بالأمس حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي أقيم على مسرح الدولبي في هوليوود.

وظهرت جينر بإطلالة فاضحة، حيث إرتدت فستاناً باللونين الأسود والذهبي تميّز بفتحتين طويلتين عن الجوانب الأمر الذي كشف عن مناطق حساسة من جسدها ولاسيما مؤخرتها.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم العالم، فيما نذكر من أهم الجوائز، جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody للممثل الأميركي من أصل مصري رامي مالك، أفضل فيلم أجنبي وأفضل تصوير سينمائي: الفيلم المكسيكي الدرامي “روما”، وفازت ليدي غاغا بجائزة الأوسكار عن أغنية “شالو” في فيلمها الأخير “A Star Is Born”، والذي أدت فيه دور البطولة إلى جانب زميلها النجم برادلي كوبر.

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