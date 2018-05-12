شاهدوا.. كيندال جينر تلفت الأنظار بمهرجان كان بفستان شفاف يكشف مناطق حساسة من جسدها

حضرت نجمة تلفزيون الواقع ​كيندال جينر​ ​مهرجان كان السينمائي​ بدورته الـ71 المقامة حالياً حيث لفتت الأنظار إليها لإطلالتها الجريئة جداً.

وظهرت جينر في الصور التي إنتشرت لها من الحفل مرتديةً فستاناً قصيراً شفافاً كشف عن صدرها بشكل واضح وملابسها الداخلية.

وبعد الجدل الكبير الذي أثارته إطلالتها هذه حيث أشار البعض إلى أنها تخطت الخطوط الحمر، علّقت جينر على الموضوع بنشرها صورة لها من إطلالتها هذه عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً وكأنها متفاجأة :”يا للهول”.

وكانت حضرت جينر إحتفالية شركة مجوهرات عالمية التي أقيمت على هامش المهرجان وحضرتها العديد من نجمات هوليوود مثل جوليان مور وماريون كوتيار ولوبيتا نيونجو وغيرهن.