شاهدوا.. لبنى إزبال تعتذر للمغاربة بعد تبادلها للقبل مع نسرين الراضي

نشرت الممثلة نسرين الراضي على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” مقطع فيديو ظهرت به الممثلة لبنى إزبال وهي تعتذر للمغاربة بعد تبادلها للقبل مع “الراضي” خلال حضورهما فعاليات مهرجان “كان” السنيمائي.



واعترفت لبنى إزبال في هذا الفيديو بأنها أخطأت بتقبيلها لـ “نسرين الراضي”، مؤكدة بأنها هي من تتحمل مسؤولية هذا الخطأ، مؤكدة في الوقت نفسه بأن “الراضي” صديقتها المقربة وتعتبرها مثل شقيقتها ولهذا فالقبلة كانت “عفوية”.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من النشطاء المغاربة عبروا عن صدمتهم الشديدة واصفين تبادل الممثلتين المغربيتين للقبل بالفضيحة.