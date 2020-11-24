ووسط تفاعل المتابعين مع المقطع بالرغم من ظهور لجين عمران “خائفة” بعض الشيء، إلا أن ما لفت الأنظار العِقد الذي ارتدته “لجين” بما أن المناسبة خاصة بالمجوهرات الثمينة، حيث ارتدت عقدا ماسيا مع الزمرد الأخضر.

وبحسب المتابعين المهتمين بشأن أسعار تلك المجوهرات فقد تبين أن قيمة العِقد بلغت 1.1 مليون يورو (ما يعادل أكثر من 1.3 مليون دولار) وهو من تصميم لوتشيا سيلفيستري، المديرة الإبداعية لماركة بولغاري، ويعد هذا العقد من بين مجموعة “باروكو” للمجوهرات الثمينة التي أطلقتها “بولغاري”.

وقبلها شاركت لجين عمران، مقطع فيديو آخر وثقته برفقة شقيقتها أسيل عمران، التي حضرت الحفل أيضًا، بينما كانتا تستمتعان بالأجواء على أغنية أجنبية وتستعرضان حضورهما للحفل، وركزت “لجين” على استعراض العقد الذي كان متناسقًا مع الإطلالة.



