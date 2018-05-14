شاهدوا.. لجين وآسيل عمران مع والدتهما الأنيقة.. من تشبهها أكثر؟

نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران صورة جمعتها بشقيقتها النجمة آسيل ووالدتهما، موجهةً رسالة عائلية ومحبة اليهما.

وكتبت لجين في حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”: “ما في مثل قلب الأم وطن .. فيه كل الطمأنينة و الحب و السلام. يا رب لا تحرمنا منها”.

وعلّقت على صورة أخرى مع آسيل: “الله لا يحرمني من ابتسامتك و شقاوتك … ما أحد يضحكني و يوسع صدري كثرك”.

وبدت لجين بغاية الأناقة إذ ارتدت سروالاً باللون الأسود في جزئه الأعلى والأبيض في جزئه الأسفل. ونسّقت معه كنزة بيضاء ضيقة.، إلا أن أناقة الوالدة لفتت الأنظار بأناقتها، فظهرت بفستان باللون الأسود من علامة فاخرة، وتميز بتنورة من الشيفون مصممة مع كسرات رفيعة.

يُذكر أن آسيل عمران تشارك في رمضان المقبل، في بطولة مسلسل “هارون الرشيد”، من انتاج شركة “غولدن لاين”، وكتابة عثمان جحا، وإخراج عبد الباري ابو الخير، لخوض السباق الرمضاني المقبل.

وتجسّد الفنانة الخليجية شخصية “سيرين” المغنية الحسناء صاحبة الصوت العذب والجمال الفتّان، وتعيش قصّة حب مشوّقة في العمل الدرامي الضخم.

ويشارك في بطولة المسلسل التاريخي الإجتماعي الضخم، مجموعة ضخمة من أبرز النجوم العرب، على رأسهم قصيّ خولي بشخصية “هارون الرشيد”، وكاريس بشّار (زبيدة) وعابد فهد (موسى الهادي) وعبد المحسن النمر (جعفر) وياسر المصري (يحيى البرمكي) وحبيب غلّوم (اسماعيل) وكندا حنّا (العبّاسة) وسمر سامي (الخيزران) وسواهم من الفنانين.