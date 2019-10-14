شاهدوا.. لجين وأسيل عمران بكامل اناقتهما ضمن موسم الرياض الترفيهي

نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة لها برفقة شقيقتها الفنانة أسيل عمران وشقيقهما باسل.

وبدت الشقيقتان في الصورة التي التقطت لهما في المطار قبل توجههما لحضورحفلJoy Awardsضمن موسم الرياض الترفيهي في السعودية بكامل اناقتهما.

ولفتتا الأنظار بملابسهما حيث اختارت كل منهما عباءة وملابس عملية وحصلتا في ساعات قليلة على أكثر من 61 ألف إعجاب.

وأثنى الكثير من المتابعين على رقي الإعلامية والفنانة. وتعليقاً على الصورة كتبت لجين: “مع الروح والقلب. في المطار ننتظر رحلتنا إلى الرياض”.



وفي وقت لاحق أحدثتا ضجة بظهورهما في صورة أخرى إلى جانب الفنان الإماراتي حسين الجسمي حيث ارتدتا ملابس دفعت الكثيرين الى الإشادة بذوقهما الرفيع.

ويشار إلى أن هيئة الإذاعة والتفلزيون السعودية أعلنت مؤخراً عودة لجين إلى الظهور على الشاشة من خلال تغريدة جاء فيها: “أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن توقيعها عقداً مع الإعلامية السعودية لجين عمران لتنضم للوجوه الجماهيرية على شاشة قناة SBC، مع انطلاقة الدورة البرامجية الجديدة، الأحد الموافق 13 أكتوبر الجاري”.

وأضافت: “وستقدم لجين عمران على قناة SBC برنامجاً أسبوعياً يعنى بالشأن الأسري بحيث يستمد محتواه من واقع الأسرة السعودية بكافة مكوناتها، مستهدفاً تقديم ساعة تلفزيونية مسائية ثرية بمحتوى يلبي تطلع الشريحة المستهدفة في ذلك”.