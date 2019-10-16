شاهدوا.. لقاء أحلام وشاروخان في السعودية يشعل المواقع

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو جمع الفنانة الإماراتية أحلام والممثل الهندي العالمي شاروخان.

وظهرا فيه وهما يتبادلان أطراف الحديث على هامش حضورهما حفل صناعة الترفيه الذي أقيم مؤخراً في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات “موسم الرياض”.

وأحدث هذا اللقاء ضجة كبيرة في أوساط المتابعين وحقق نسبة مشاهدة عالية جداً. وتساءل الكثيرون عن فحوى الحوار الذي يدور بينهما.

ويشار إلى أن أحلام أشعلت حسابها على التطبيق بعدما نشرت فيديو أظهرت من خلاله الإطلالة التي اعتمدتها في هذا الحفل محققة أكثر من 245 ألف مشاهدة في الساعات الأربعة الأولى بعد نشره.

ويذكر أنها أعلنت تضامنها مع لبنان بسبب الحرائق التي نشبت فيه من خلال صورة نشرتها للعلم اللبناني مع شجرة محترقة والتعليق: “لا حول ولا قوة إلا بالله. ‏اللهم لُطفك بلبنان وشعبه”.