أعربت الممثلة المصرية لقاء الخميسي عن رفضها أن يحترف إبنيها “أدهم وآسر”، نفس مهنة والدهما محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة وهي احتراف كرة القدم، قائلةً:”أنا قاتلة طموحاتهم ومش عاوزة واحدة تانية تعاني زيي وأنا بحب الستات لدرجة إني مش عاوزة واحدة تعاني”.
وأضافت: “المعسكرات والمباريات كثيرة وبتضيع وقت من حياة المرأة مش من حياة الرجل”، مبينًة أن كلاهما يمارس رياضة كرة الماء.
وتابعت خلال إستضافتها ضمن برنامج “أون ست” :””أدهم بيحب المزيكا وآسر هيطلع ممثل، بدأت أركز معاهم وعندهم الموهبة وهيدخلوا مجال الفن لأنهما يمتلكان الموهبة ومتأكدة إن آسر هيمثل”.
شاهدوا.. لقاء الخميسي ترفض ان يحترف إبنيها مهنة والدهما
أعربت الممثلة المصرية لقاء الخميسي عن رفضها أن يحترف إبنيها “أدهم وآسر”، نفس مهنة والدهما محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة وهي احتراف كرة القدم، قائلةً:”أنا قاتلة طموحاتهم ومش عاوزة واحدة تانية تعاني زيي وأنا بحب الستات لدرجة إني مش عاوزة واحدة تعاني”.