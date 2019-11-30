شاهدوا.. لقاء الخميسي ترفض ان يحترف إبنيها مهنة والدهما

أعربت الممثلة المصرية ​لقاء الخميسي​ عن رفضها أن يحترف إبنيها “أدهم وآسر”، نفس مهنة والدهما محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة وهي احتراف كرة القدم، قائلةً:”أنا قاتلة طموحاتهم ومش عاوزة واحدة تانية تعاني زيي وأنا بحب الستات لدرجة إني مش عاوزة واحدة تعاني”.

وأضافت: “المعسكرات والمباريات كثيرة وبتضيع وقت من حياة المرأة مش من حياة الرجل”، مبينًة أن كلاهما يمارس رياضة كرة الماء.

وتابعت خلال إستضافتها ضمن برنامج “أون ست” :””أدهم بيحب المزيكا وآسر هيطلع ممثل، بدأت أركز معاهم وعندهم الموهبة وهيدخلوا مجال الفن لأنهما يمتلكان الموهبة ومتأكدة إن آسر هيمثل”.