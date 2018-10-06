شاهدوا لقطات مسربة من قبر تاره فارس تقلب مواقع التواصل الاجتماعي

تناقل رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو تم تصويره في قبر عارضة الأزياء العراقية الراحلة تاره فارس التي فقدت حياتها بطلقات نارية على يد مجهولين، مما أثار ضجة كبيرة لم يخمد دويها بعد.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول رجل مجهول الهوية، قال إنه يقف أمام قبر الراحلة، وطلب من الجمهور الدعاء لها، حيث حرص طوال ظهوره على ترديد عنوان مكان دفن جثمانها بكلمات واضحة.



البعض عبر عن تأييده لنشر تفاصيل مكان دفن الراحلة، معتبراً أن هذا الأمر سيحفز محبيها على زيارته والدعاء لها، بينما يرى آخرون أنه كان من الأفضل الإبقاء على الأمر سراً، حتى لا يقوم بعض المخربين بتشويه القبر أو الاعتداء على حرمة الراحلة.



وكانت تاره فارس الفائزة بلقب ملكة جمال بغداد ووصيفة ملكة جمال العراق، قد فقدت حياتها إثر تلقيها ثلاثة أعيرة نارية على يد مجهولين، مما تسبب في فقدانها لحياتها فور وصولها للمستشفى، وهو الأمر الذي أشعل حالة من الغضب بسبب زيادة حملات الكراهية والعنف ضد مشاهير السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة.