شاهدوا.. لماذا إرتدت هند صبري ملابس زوجها في ختام مهرجان الجونة؟

استضاف برنامج The insider بالعربي، المذاع على قناة دبي الفضائية، الفنانة هند صبرى التي تحدثت بشكل كوميدي عن إطلالتها في حفل ختام مهرجان الجونة وكشفت عن استعانتها بملابس زوجها في ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي انتهت فعالياتها منذ أيام قليلة، والتي ظهرت فيها مرتدية بدلة رجالي.

وقالت مازحة: “ليس من الضروري ارتداء فستان لابد من التنوع والتجربة، مثلما أنا أحب أن أفعل ذلك وقد استعنت بملابس زوجى لحضور الحفل”.

يذكر أن هند صبري حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “نورا تحلم” والذي عرض في مهرجان الجونة السينمائي.