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شاهدوا ليلى علوي تتراقص بطريقة طريفة وانتقادات بسبب حركاتها.. “لا تليق بسنها”

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة المصرية ليلى علوي سجل لها أثناء مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت فيه وهي تتراقص بطريقة طريفة. إلا أنها أثارت بذلك موجة من الانتقادات حيث اعتبر الكثير من المتابعين أن هذه الحركات لا تليق بسنها.

وجاء في التعليقات على أحد الحسابات التي أعادت نشر المقطع على تطبيق “إنستغرام”: “بالله هاي حركات وحده داخلة ع 55 سنة؟” و”حركات مومال عمرها” و”اهدي يا ليلي”.

ويشار إلى أن الفنانة أذهلت الجميع بالإطلالة التي اعتمدتها لحضور حفل افتتاح المهرجان الشهير.

ونشرت صورة لها على حسابها على التطبيق وظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً براقاً بتصميم بسيط وحققت أكثر من 21 ألف إعجاب.

وركزت الكثير من التعليقات على أناقتها الدائمة والحيوية التي تليق بسنها وحضورها الراقي.

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