شاهدوا.. ليلى علوي تتمايل وتتراقص في حفل عمرو دياب

عرض برنامج “عرب وود” على صفحته في “إنستغرام” مقطع فيديو من حفل الفنان عمرو دياب الذي أحياه في مدينة العلمين الجديدة في ظهوره الأول هناك.

وظهرت في الفيديو الفنانة ليلى علوي وهي ممسكة بهاتفها المحمول وتصور الفنان عمرو دياب بالفيديو، وهي تردد خلفه كلمات أغنيته “وياه”، وأخذت تتمايل وتتراقص على أنغام الأغنية.

وكان الفنان عمرو دياب أحيا حفلاً ضخماً في مينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي حضره أكثر من 25 ألف متفرج امتلأ بهم المكان عن آخره، وش الحفل مواقف إنسانية كثيرة من الهضبة جعلت الجمور يقارن بينه وبين غيره من النجوم الذين يتعالون على جمهورهم.