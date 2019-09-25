شاهدوا.. ليلى علوي تستعيد رشاقتها وتتألق بفستان أنيق في الجونة

تألقت النجمة ليلى علوي على السجادة الحمراء بفستان أنيق وبتصميم بسيط خلال مشاركتها في اليوم السادس من مهرجان الجونة أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم “حلم نورا”.

ولفتت النجمة المصرية الأنظار باطلالتها الساحرة بفستان طويل لونه كشمير براق ومطرز وبدت في غاية النحافة بعد خسارة وزنها الزائد وظهر ذلك بوضوع على وجهها النحيل.

واعتبرت إطلالة علوي الأجمل بين كامل الاطلالات في الجونة، حيث تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج بسيط بألوان هادئة يبرز جمالها.

ونشرت علوي مجموعة من الصور عبر حسابها على تطبيق انستغرام وعلقت عليها بالقول: “من العرض الخاص للفيلم التونسي (حلم نورا) بالتوفيق والنجاح دايما يا هند”، ونالت اعجاب الالاف من متابعيها وانهالت عليها التعليقات التي تغزلت بجمالها وأناقتها ورشاقتها.