شاهدوا.. ليلى غفران: ضبطت زوجي يخونني مع الخدامة

أكدت المطربة المغربية ليلى غفران، أنها تعرّضت للخيانة من أحد أزواجها، وكان يخونها مع عاملة المنزل، “قفشت جوزي مع الخدامة”، رافضة الإفصاح عن هوية زوجها أو ذكر اسمه.

وقالت غفران إن أحد أزواجها كان يغار منها كثيراً حينما كانت تغني في إحدى الحفلات، وتهافت عليها المعجبون، ولم يهتمّ أحد بزوجها أو يلتفت إليه.

وتحدثت ليلى غفران خلال لقائها ببرنامج “شيخ الحارة” عبر شاشة “القاهرة والناس” مع الإعلامية بسمة وهبة، عن زيارتها ساحل العاج لإحياء حفلات هناك، موضحة أن أصدقاءها حذّروها من تناول الأكلات في هذا البلد نظراً لما ينتشر فيه من أوبئة مثل الملاريا، وظلّت تأكل الموز لمدة 15 يوماً، قائلة “عشت على الموز زي القرود، طلبت منهم في الفندق موز، بقيت باكل موز فطار غدا عشا، وخسيت بقيت زي المسمار”.