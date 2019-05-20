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شاهدوا.. ماجد المصري يعترف بتفاصيل ضربه المبرح لمي عز الدين!

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majed elmasry mai ezz eldine

اعترف الفنان ماجد المصري بضربه المبرح للفنانة مي عز الدين خلال وجوده في برنامج “شيخ الحارة”، كاشفاً كواليس ما وقع بينهما بالضبط.

طرح سؤالاً على ماجد المصري عن سر عدم تمثيله مع مي عز الدين فهل السبب يعود لضربه لها؟، فأجاب بأنه عمل مع مي عمل واحد فقط وهو مسلسل “آدم”.

وعن مسألة ضربه لها، قال ماجد المصري أن مي عز الدين هي الفنانة الوحيدة في فريق العمل التي طلبت منه أن يضربها بشكل حقيقي، ضمن المشاهد التي جمعتهما في مسلسل “آدم”، مضيفاً أنه لبى طلبها وضربها بقوة حقاً.
ومن جهة أخرى، أكد ماجد المصري أنه لم يمثل أي عمل في مشواره الفني من أجل المال، لأن ببساطة أجره ليس كبيراً، حتى أنه يشارك في أدوار الشرف في أعمال عدة دون أن يتقاضى مالاً من الأساس.ولكن ماجد المصري اعترف برغبته في حذف مشاهد القبلات من مشواره الفني، مشيراً إلى أنه في بداياته الفنية تضمنت أعماله العديد من هذه المشاهد التي يرغب حالياً في حذفها لو أمكن.

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