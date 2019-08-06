شاهدوا.. ماذا فعلت أصالة مع هذه الإعلامية وأشعلت المواقع؟

نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران، عبر حسابها على “سناب شات”، فيديو ظهرت فيه أثناء لقائها الفنانة السورية أصالة في أحد مطاعم دبي، وعلقت قائلة: “في الوقت اللي فيه الناس هربانين من الحر احنا قررنا نتحدى الحر”. وأضافت: “ولما أقول إحنا مين قاعدين أحلى جو وأجواء”، فيما ألقت أصالة التحية على المتابعين .
وتوجهت إليها لجين بالقول: “منورة دبي حبيبتي والسوالف معاك لا يمل”.
يشار إلى أن الفنانة السورية أثارت الاهتمام مؤخراً بعدما تطرقت في منشور عبر حسابها على “إنستغرام” إلى موضوع الصديقة الخائنة وكتبت: “إن حدسي غالباً لا يخون الواقع ولا يخالفهومثلي كثر. لقد عرفت مسبقاًبأنها ليست صديقة، فكيف لها أن تصون ودّي؟ وهي التي لا تعرف كيف؟”.
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نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران، عبر حسابها على “سناب شات”، فيديو ظهرت فيه أثناء لقائها الفنانة السورية أصالة في أحد مطاعم دبي، وعلقت قائلة: “في الوقت اللي فيه الناس هربانين من الحر احنا قررنا نتحدى الحر”. وأضافت: “ولما أقول إحنا مين قاعدين أحلى جو وأجواء”، فيما ألقت أصالة التحية على المتابعين .