شاهدوا ماريتا الحلاني تحتفل بجائزتها مع متابعيها في حفل “MEMA” بكلمات مؤثرة

تم تكريم الفنانة ​ماريتا الحلاني​ في حفل توزيع الجوائز “MEMA”.



وأحبّت الحلاني أن تشارك جمهورها فرحتها هذه من خلال صورة نشرتها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها وهي حاملة الجائزة، وعلّقت عليها قائلة : “إذا كنتم تعرفوني جيدا، فإذا أنتم تعلمون كم أنّني شخصية تجد صعوبة في بعض الأحيان من أجل التعبير. الكلمات لا تأتي بسهولة إليّ، ونادرا ما يستطيعون نقل مشاعري بشكل كامل. لهذا السبب الموسيقى أصبحت جزءا مهما في حياتي، إن كان ذلك في الاستوديو، على المسرح، أو حتى خلال الاستحمام، الغناء هي طريقة التعبير عن الرسالة التي أريد إيصالها، فهي تذكرني بشخصيتي الحقيقية. الفتاة وراء الـ “مايكروفون” هي الفتاة الحقيقية التي تمثلني، ولما كنت تلك الفتاة لولاكم جميعا.. لذلك، شكرا لكم”.