شاهدوا مايا دياب بقصة شعر جديدة.. هل تناسبها !!

فاجأت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ متابعيها بتسريحة شعرها الجديدة، إذ نشرت في الآونة الأخيرة على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقطع فيديو ظهرت فيهم بشعرها الأشقر القصير. الأمر الّذي دفع بالمحبّين إلى إبداء آراءهم بـ “لوك” دياب الجديد.



فهو ليس من أمر جديد أن يثير “لوك” مايا دياب إعجاب محبّيها، فهي تلك الفنانة المعروفة باعتمادها كل ما هو عصري لتخدم إطلالاتها الأنيقة.