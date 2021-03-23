تشوق الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي بعمل جديد يحمل عنوان “​الكعب العالي​”، ستطرحه قريباً ومن المتوقع أن يكون أغنية منفردة تحمل هذا العنوان.

وفي خطة تسويقية لطرح العمل، استعرضت مايا دياب عدد من أحذيتها بالكعب العالي في عدة فيديوهات برزت تنوعها وذوقها المميز في اختيار الأحذية بأشكال وألوان وتصاميم وماركات مختلفة.

وفي أحد الفيديوهات ظهرت مايا دياب وهي توجه تعاليمها الى فريق عملها وتطلب منهم بعدم لمس أحذيتها إلا بعد ارتداء القفازات لكن كلابها لجأوا الى التسلية واللعب بأحذيتها أثناء انشغالها بالتحضيرات للتصوير.





