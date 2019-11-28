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شاهدوا.. مايلي سايرس تثير غضب المعجبين بقصة شعرها الجريئة

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Miley Cyrus receives mixed reaction from fans as she shows off her new 'modern mullet'... forcing her hairstylist to defend the 'do

لطالما اعتمدت النجمة العالمية مايلي سايرس صيحات جريئة في تسريحات شعرها منذ انطلاقتها وصولا الى الأسبوع الماضي حيث فاجأت متابعيها بتسريحة شعر جريئة بمناسبة عيد ميلادها بعدما أهدتها والدتها تاش قصة شعر جديدة.

 

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PUNK VIBE🤘🏻✂️🖤

A post shared by Sally Hershberger (@sallyhershberger) on

وأعطتها مصففة الشعر سالي هيرشبيرغر مظهراً جديداً ومختلف تسمى “البوري الحديث” لكن التسريحة لم تعجب المتابعين وأغضبتهم واعتبروا أن المصففة شوهت مظهر نجمتهم.

وشاركت مايلي صورةً لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مرتدية بلوزة من الصوف وبدا شعرها مسرّح بطريقة فوضوية وغير متناسقة في الطول.

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