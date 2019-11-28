شاهدوا.. مايلي سايرس تثير غضب المعجبين بقصة شعرها الجريئة

لطالما اعتمدت النجمة العالمية مايلي سايرس صيحات جريئة في تسريحات شعرها منذ انطلاقتها وصولا الى الأسبوع الماضي حيث فاجأت متابعيها بتسريحة شعر جريئة بمناسبة عيد ميلادها بعدما أهدتها والدتها تاش قصة شعر جديدة.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> PUNK VIBE🤘🏻✂️🖤 A post shared by Sally Hershberger (@sallyhershberger) on Nov 25, 2019 at 5:09pm PST

وأعطتها مصففة الشعر سالي هيرشبيرغر مظهراً جديداً ومختلف تسمى “البوري الحديث” لكن التسريحة لم تعجب المتابعين وأغضبتهم واعتبروا أن المصففة شوهت مظهر نجمتهم.

وشاركت مايلي صورةً لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مرتدية بلوزة من الصوف وبدا شعرها مسرّح بطريقة فوضوية وغير متناسقة في الطول.