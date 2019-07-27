شاهدوا.. ما سبب انفعال حسام الحسيني خلال جنازة فاروق الفيشاوي!

انفعل المخرج المصري حسام الحسيني، خلال جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، التي أقيمت عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وقبل صلاة الجنازة حدث تزاحم كبير لحظة وصول الفنانة سمية الألفي، بسبب تواجد عشرات السيدات اللاتي يحضرن مع جمعية مصطفى محمود، كذلك وجود سوق شعبي في نفس الوقت، بالإضافة إلى حضور عشرات المصورين، مما تسبب في إغلاق الطريق عليها للوصول إلى المسجد.

وحاول الحسيني إبعاد المتزاحمين، وبدأ في الصراخ عليهم ليفسح الطريق لسيارة سمية الألفي.

فاروق الفيشاوي، دخل مؤخرا في غيبوبة أثناء احتجازه في أحد المستشفيات بناءً على طلب الأطباء، ووافته المنية هناك ، عن عمر يناهز الـ 67 عامًا.

وتسبب خبر وفاة فاروق الفيشاوي، في صدمة كبيرة لكل النجوم وجمهوره في مصر والوطن العربي، وصارع الجميع لنعيه عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الفنان فاروق الفيشاوي، أعلن إصابته به خلال استلامه لتكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مؤكدا أنه سينتصر عليه ويعود في العام المقبل إلى نفس المهرجان ويطمئن جمهوره عليه.