شاهدوا.. ما سبب بكاء هند صبري في مهرجان الجونة السينمائي؟

كشفت الممثلة التونسية ​هند صبري​ عن سبب بكائها بعد تكريمها في الدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي، مبررة ذلك بأنها كانت سعيدة وزوجها حاضر في التكريم اضافة الى امتنانها لأمها وزملائها.

وقالت هند خلال حلولها ضيفة في برنامج “معكم” من تقديم الاعلامية المصرية منى الشاذلي على قناة cbc، قائلة: “حسيت إنه مهم يبقا معاك حد مؤمن بيك، فكان وجوده فارق معايا، وكمان كنت حاسه بامتنان لأمي اللي شايله بناتي وأنا بشتغل.. الناس مش عارفه إننا عندنا أسر وفي شغلانة قاهرة.. كنت حاسة بامتنان لزملائي اللي انبهرت بفرحتهم ليا، وقولت ما الواحد ممكن يتشغل الشغلانة دي ويكسب كل اللي حواليه اهو!”.