شاهدوا ما هو قرار المحكمة بحق ميريام كلينك بعد تطاولها على عناصر قوى الأمن!

نشرت ميريام كلينك فيديو عبر حسابها الخاص على “انستغرام” أعلنت من خلاله ان المحكمة برّأتها من مخالفتها قانون السير اللبناني وتطاولها على عناصر من قوى الأمن الداخلي، وتغييرها لوحة سيارتها واستبدالها بأخرى كتب عليها “كلينكستان”.



وقالت كلينك في الفيديو “اليوم أُثبت أن هناك عدلاً في لبنان، المحكمة برّأتني وتفهّمت تصرّفي”، متوجّهة بالشكر لمحاميها الذي دافع عنها في المحكمة”.



وكانت كلينك ظهرت في فيديو غاضبة تصرخ على أحد عناصر الأمن بعدما تنبّهت إلى مباشرته بنقل سيارتها عبر الرافعة.