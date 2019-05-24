شاهدوا.. ما هي نصيحة ليلى علوي للنساء اللواتي يردن فقدان أوزانهنّ!

قدّمت الممثلة المصرية ​ليلى علوي​ نصيحة للسيدات اللواتي يردن تخسيس وزنهنّ، حيث انها نشرت مقطع فيديو لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه: “لا تقللي من وزنك بشكل سريع، بل على بطء، لأن الذي يأتي بسرعة يذهب ايضا بسرعة والعكس صحيح”.



الجدير ذكره ان ليلى علوي كشفت مؤخرا أن شقتها تعرضت قبل سنوات لحريق كبير، مؤكدّة أنها لم تكن ذاك الوقت داخلها، حيث تواجدت والدتها الراحلة وابنها خالد، وكانت الممثلة عبير صبري تسكن في العمارة المقابلة لها.