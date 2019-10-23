شاهدوا متابعة تتهم هنا الزاهد بعدم احترام رحيل طلعت زكريا.. وهي ترد

اعتبرت متابعة لصفحات الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ ان الاخيرة انهت فترة حدادها بسرعة على زوج والدتها السابق ​طلعت زكريا​ بعد ان نشرت صورة لها وهي ترتدي قميص أسود وبنطلون زيتي. وأبدت الشابة استغرابها من هذا التصرف الذي صدر عن هنا اذ لم يمر بعد شهر واحد على رحيل الانسان الذي كانت تعتبره هنا والدها وكتبت: “طلعت زكريا يمكن ما صار له شهر مات .. الإنسان بينسى بسرعة”، فجاء رد هنا السريع عليها قائلة: “هو عشان نزلت صورة يبقى نسيت يا جماعة احترموا خصوصيات الناس عيب كدة .. فى ايه؟ “