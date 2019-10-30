شاهدوا.. متصلة تغازل عمرو أديب : “أنا بحبك جدا جدا جدا و بحاول أكلمك بقالي 15 سنة أو 16 سنة”

تلقى ال​إعلام​ي ​عمرو أديب​ اتصالا طريفا من متصلة تدعى رانيا في حلقة الاثنين من برنامج “الحكاية” الذي يقدمه.

وعبرت رانيا عن حبها لعمرو وقالت: “أنا بحاول أكلمك قول مثلا بقالي 15 سنة أو 16 سنة يعني طريق طويل جدا وأنا بحبك جدا جدا جدا وأنت من أكتر الإعلاميين اللي ممكن أكون بحبهم في حياتي، ومتابعاك من وأنا في أولى إعدادي وكنت في أوربت”.

وأضافت : “شفتك وأنت بشعر كستنائي بقُصة، أنا معنديش أي مشكلة بس كان نفسي أكلمك من زمان وأقولك إني بحبك جدا”.