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شاهدوا.. محمد رمضان يتعرض للسخرية بسبب مشهد يتكرّر في مسلسلاته

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تعرّض الممثل ​محمد رمضان​ للسخرية من متابعيه بسبب مشهد يتكرر دائما في مسلسلاته الأخيرة فطالبونه بعدم تكرار هذا المشهد مرة أخرى. ويتضمن المشهد دائما شاب فقير يتقدم لخطبة حبيبته الغنية فيسخر منه والدها وينصحه بعدم التفكير في هذا الأمر مجددا.

وضمن أحداث مسلسل “زلزال” تقدم “محمد حربي” لخطبة حبيبته “أمل” ابنة رجل الأعمال “خليل كتخا” الذي سخر خلال المقابلة من فقر “زلزال” وعايره به.

وهو نفس المشهد الذي قدمه محمد رمضان في مسلسل “الأسطورة” عندما تقدم “ناصر الدسوقي” لخطبة حبيبته “تمارا” فيخبره والدها بفارق المستوى الاجتماعي بين العائلتين ويطلب منه أن يكون واقعيا وألا يفكر في هذا الأمر مجددا.

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