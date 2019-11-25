شاهدوا.. محمد رمضان يفوز بجائزة المُغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا

كشف الفنان المصري محمد رمضان عن فوزه بجائزة المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا وذلك ضمن حفل توزيع جوائز “AFRIMA”.
ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من الحفل لحظة تسلمه الجائزة الذي أقيم يوم أمس، وعلّق بالقول:”الحمد لله رب العالمين مبرووك لبلدي ولجمهوري الغالي جائزة المُغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا، ثقة في الله نجاح”.
الحمد لله رب العالمين 🌍🏆🇪🇬 مبرووك لبلدي الغالية #مصر ومبرووك لجمهوري الغالي جائزة المُغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا #AFRIMAWARDS #AFRIMA2019 #AFRIMA 2019 #ثقة_في_الله_نجاح pic.twitter.com/KCHeKoTEQH
— Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) November 24, 2019
الجدير ذكره أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل “زلزال” الذي كان قد عرض في شهر رمضان الماضي عام 2019، وشارك في بطولته حلا شيحة، ماجد المصري، أحمد صيام، حنان سليمان، وآخرون. العمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.