الصفحة الرئيسية فن شاهدوا محمد رمضان ينفعل في عزاء عزت أبو عوف.. والسبب!

شاهدوا محمد رمضان ينفعل في عزاء عزت أبو عوف.. والسبب!

بواسطة -
0 6416
محمد رمضان

محمد رمضان

إنفعل الفنان المصري ​محمد رمضان​ خلال تواجده في عزاء الممثل المصري الراحل عزت أبو عوف، وذلك بعد أن إلتف حوله عدد من الحاضرين لإلتقاط الصور التذكارية معه.

وطالب رمضان منهم إحترام الموقف وتقديره، وعدم التعامل معه باعتباره عرضاً خاصاً، وانفعل قائلاً لهم:”ده عزاء يا جماعة.. عيب!”.

يشار إلى ان آخر أعمال رمضان الغنائية أغنية “بابا” من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامي المصري وإخراج أحمد عبدالواحد.

وظهر رمضان خلال الأغنية، بشخصيتين أحدهما فتى يذهب إلى أحد المتاحف ليجد شخصاً يشبهه ويتحدث معه يرتدي إحدى الشخصيات البطولية في مسلسل صراع العروش Game of thrones.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.