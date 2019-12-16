شاهدوا.. محمد عبده يحرج معجباً في حفله بعد أن رآه ينظف أنفه بإصبعه بطريقة مستفزة!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان ​محمد عبده​ وهو على المسرح في احدى حفلاته الاخيرة.

وخلال تقديمه باقة من اجمل اغنياته لاحظ ان هناك مجباً بين الحضور يقوم بتنظيف انفه بإصبعه بطريقة مستفزة ما أجبر عبده على التعليق ونبهه من القيام بهذه الحركة المقززة بين الحضور بطريقة لطيفة.

وانتشر الفيديو بشكل لافت وعلق النشطاء على دقة الملاحظة عند الفنان وكيف رأى هذا المعجب عن بعد أما البعض الاخر راى ان محمد أحرج المعجب وكان بإمكانه التغاضي عن الموضوع وقتها.