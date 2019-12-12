شاهدوا.. محمد هنيدي ضحية رامز جلال

نشر الممثل المصري ​محمد هنيدي​ مقطع فيديو له يظهر تعرضه لمقلب من تحضير زميله الممثل ومقدم البرامج رامز جلال ، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تواجد جلال في مكان آخر كي لا يستطيع هنيدي رؤيته، ومن ثم قام بترعيبه.

وعلق هنيدي على الفيديو قائلاً: “رامز جلال وهو مستنيني امبارح في المكتب وأنا أقول وصل بدري ليه”.

الجدير ذكره ان محمد هنيدي أجرى مؤخرا عملية جراحية استغرقت 5 ساعات متواصلة، كاتبا على صفحته الخاصة :”الحمد لله صورة قبل العملية اللي عملتها من 3 أيام، خمس ساعات متواصلة، الحمد لله قومنا بالسلامة”.