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شاهدوا محمود العسيلي يثير الاستياء من جديد.. يعتدي بالضرب على فرد من جمهوره

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لم تمض أيام على الضجة التي أثارها الفنان المصري محمود العسيلي إثر الهجوم الشرس الذي تعرض له من قبل الجمهور، بسبب إحراجه لأحد محبيه في حفلة عامة، ما اضطره إلى الخروج والاعتذار بعدها، حتى عاد اسم العسيلي من جديد متصدرا وسائل التواصل الاجتماعي.

في التفاصيل، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد للفنان محمود العسيلي وهو يدفع شخصا من جمهوره بعد أن صعد على المسرح محاولا التقاط صورة معه.
ويظهر في الفيديو العسيلي مغنيا على المسرح، وعند انتهاء الأغنية صعد شاب من الجمهور إلى المسرح كي يلتقط صورة مع الفنان، فما كان منه إلا أن دفع الشاب بقوة إلى الأسفل، وقال له باللهجة المصرية: “أنت جاي تضربني؟”.

الواقعة أثارت استياء الكثيرين على مواقع التواصل من الذين انتقدوا تصرف العسيلي واستهجنوه، خصوصا وأن العسيلي كان قد خرج واعتذر منذ أيام عن موقف مشابه.

فيما لم يعرف السبب وراء تصرف العسيلي.

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