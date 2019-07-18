شاهدوا.. محمود العسيلي يصدر بيانا ويعتذر بعد اتهامه بإهانة الجمهور

بعد أن تعرض الفنان المصري محمود العسيلي لموجة من الانتقادات بسبب اتهامه بإهانة أحد معجبيه والاستهزاء به بعد رفضه التقاط صورة معه، نشر بيان اعتذار على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه: “أي فنان عارف انه من غير جمهوره هو ولا حاجة و صفر على الشمال وإن من تواضع لله رفعه باعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر و باعترف أني كنت غير موفق تماما في اختيار الألفاظ و لكن الصورة والله ناقصه و كان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد اثناء الحفلة انا اسف مرة تاني”.
أي فنان عارف انه من غير جمهوره هو ولا حاجة و صفر على الشمال وإن من تواضع لله رفعه
باعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر و باعترف أني كنت غير موفق تماما في اختيار الألفاظ و لكن الصورة والله ناقصه و كان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد اثناء الحفلة
انا اسف مرة تانية 🙏🏼
— Mahmoud El Esseily (@Esseily) July 17, 2019
وتابع: “النقطة التانية ان حاولت أقول للشخص اللي انا كنت باكلمه ان ماينفعش نتصور عشان الناس دي كلها لازم تتصور تلات مرات برا الميك و لكن هو كان لحوح جدا و مصمم و كان صوته عالي جدا و بيزعق و انا مش عارف اغني فللأسف قلتله كدا بحسن نية و للأسف كل الكلام دا مش باين في الفيديو ..اعتذار”.
النقطة التانية ان حاولت أقول للشخص اللي انا كنت باكلمه ان ماينفعش نتصور عشان الناس دي كلها لازم تتصور تلات مرات برا الميك و لكن هو كان لحوح جدا و مصمم و كان صوته عالي جدا و بيزعق و انا مش عارف اغني فللأسف قلتله كدا بحسن نية و للأسف كل الكلام دا مش باين في الفيديو .. #اعتذار
— Mahmoud El Esseily (@Esseily) July 17, 2019