شاهدوا.. محمود العسيلي يصدر بيانا ويعتذر بعد اتهامه بإهانة الجمهور

بعد أن تعرض الفنان المصري ​محمود العسيلي​ لموجة من الانتقادات بسبب اتهامه بإهانة أحد معجبيه والاستهزاء به بعد رفضه التقاط صورة معه، نشر بيان اعتذار على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه: “أي فنان عارف انه من غير جمهوره هو ولا حاجة و صفر على الشمال وإن من تواضع لله رفعه باعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر و باعترف أني كنت غير موفق تماما في اختيار الألفاظ و لكن الصورة والله ناقصه و كان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد اثناء الحفلة انا اسف مرة تاني”.

أي فنان عارف انه من غير جمهوره هو ولا حاجة و صفر على الشمال وإن من تواضع لله رفعه

باعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر و باعترف أني كنت غير موفق تماما في اختيار الألفاظ و لكن الصورة والله ناقصه و كان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد اثناء الحفلة

انا اسف مرة تانية 🙏🏼 — Mahmoud El Esseily (@Esseily) July 17, 2019

وتابع: “النقطة التانية ان حاولت أقول للشخص اللي انا كنت باكلمه ان ماينفعش نتصور عشان الناس دي كلها لازم تتصور تلات مرات برا الميك و لكن هو كان لحوح جدا و مصمم و كان صوته عالي جدا و بيزعق و انا مش عارف اغني فللأسف قلتله كدا بحسن نية و للأسف كل الكلام دا مش باين في الفيديو ..اعتذار”.