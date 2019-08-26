شاهدوا.. مخمور يتعرض للفنانة السعودية وعد هدد حياتها وحاول اقتحام غرفتها في لندن

فاجأت الفنانة السعودية وعد جميع محبيها حول العالم عندما كشفت عن حادثة خطيرة حدثت معها، حيث اشارت الى انها تعرضت لمحاولة إعتداء جداً تسببت لها بخوف كبير وذلك اثناء اقامتها في أحد الفنادق في لندن.



وفي التفاصيل فقد اشارت وعد الى ان شخص مخمور حاول إقتحام غرفتها في الفندق بشكل مخيف، وقام بالطرق على الباب مما اثار ذعرها، فاتصلت بالامن في الفندق الذين تدخلوا على الفور، وقامت بالإختباء داخل الحمام خوفاً من أن يستطيع ان يفتح باب الغرفة ويقوم بضربها أو الإعتداء عليها.

وقالت وعد في فيديو نشرته: “صحيت على صوت واحد يدق الباب حيوان سكران، يدق الباب برجليه ويقول لي افتحي الباب، قلتله ما هي غرفتك فصرخ علي بالإنكليزية واتصلت بالفندق فتدخلوا عناصر الأمن وابعدوه… موقف مرعب”.