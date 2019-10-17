الصفحة الرئيسية فن شاهدوا.. مدونة خليجية تثير ضجة كبيرة ببحثها عن زوج يحمل تأشيرة...

شاهدوا.. مدونة خليجية تثير ضجة كبيرة ببحثها عن زوج يحمل تأشيرة أمريكية

بواسطة -
1 136

أثارت مدونة الموضة الكويتية حصة الخطاف ضجة كبيرة بمواقع التواصل بعد ظهورها في مقطع تكشف فيه عن شرط ستفرضه على كل من سيتقدم لطلب يدها للزواج.

وأوضحت الخطاف في المقطع أنها أقسمت على ذلك وتوجهت إلى العريس المفترض بالقول إنها لا تعرف من هو لكنها لن تتزوجه إذا لم يكن حاملاً لتأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأميركية أياً تكن الصفات التي يتمتع بها وإن جمعتهما علاقة عاطفية.
وتابعت الخطاف: “خسي ما راح تتزوجني”، وحقق المقطع المصور أكثر من 56 ألف مشاهدة على أحد الحسابات التي اعادت نشره على تطبيق “إنستجرام”.

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.