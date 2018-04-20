شاهدوا مريم أوزرلي في دبي تتأخر 3 ساعات عن الحضور.. والصحافة غاضبة منها‎

أغضبت النجمة التركية ​مريم أوزرلي​ عدداً من الصحفيين، بعد تأخرها عن حفل عشاء خاص إحتفالا بها أقيم قبل أيام في دبي، حيث تأخرت مريم لمدة 3 ساعات، ليبدأ الحفل في تمام الساعة العاشرة.، بدلاً من الساعة السابعة.



والأمر الثاني الذي أغضب الصحفيين، هو كثرة الحراس الشخصيين حول مريم مما منع بعض الصحفيين من التواصل معها وإجراء أي لقاء سريع، لكنها في النهاية وقفت أمام الجميع وقالت كلمة مختصرة عن حبها لدبي، وأنها من المدن المفضلة بالنسبة اليها وتأتي لزيارتها كثيرا.

من ناحية أخرى، نفت مريم الأخبار التي انتشرت عنها منذ مدة، والتي أفادت عن عزمها ترك ​تركيا​ والإبتعاد للإهتمام بتربية إبنتها “لارا”، مؤكدة أنها مستمرة في عملها بتركيا بل وتتلقى عروضاً للمشاركة في أعمال جديدة، لكنها لاتزال في مرحلة دراستها.