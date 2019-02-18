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شاهدوا.. مريم حسين تجري خياطة تجميلية في أذنها

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كشفت الفنانة المغربية مريم حسين من خلال مقطع فيديو لها، أنها سُتجري عملية خياطة تجميلية في أذنها.

حيث أظهرت ” مريم ” خلال الفيديو القطع التي تُعاني منه في أذنها، مشيرة إلى أن الطبيب سيقوم بتضييق القطع الذي حدث لها.
حيث قال الطبيب أنه يمكن تضييقها وترك فتحة صغيرة لمكان ” القرط ” ، ويمكن أنْ يقوم بإغلاقها كاملة، وبعد شفائها تعيد فتح مكان ” الحلق ” .
وأضافت ” مريم ” بنهاية الفيديو: ” من لا يعرف أن النساء كيدهن عظيم لابد أن يعرف، أقوم بما أريد في أي وقت ” ، مشيرة إلى أنها لم تشعر بأي ألم بعد خياطة أذنها.

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