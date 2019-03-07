شاهدوا مريم حسين تشارك ابنتها تعلم رقص الباليه

تناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة مريم حسين وابنتها أميرة بطريقة غير مباشرة وهي تتعلم رقص الباليه معها.

الفيديو لاقى الكثير من المشاهدات العالية ولفت أنظارهم بالرغم من عدم ظهور ابنتها بالكامل إلا أن فكرة تدريبها لابنتها لمثل هذه الرياضة ومشاركتها لها نال إعجابهم.



على الصعيد الآخر احتفلت الفنانة مريم حسين منذ فترة بعيد ميلاد ابنتها أميرة ضمن أجواء خيالية نالت إعجاب الكثيرين ولفتت الأنظار إذ احتوى الحفل على تصاميم شخصية فروزن الكرتونية، وقد كشفت عن ملامحها بوضوح للمرة الأولى وهو ما نال إعجاب متابعيها.

تعرضت الفنانة مريم حسين منذ أيام لانتقادات حادة بعدما انتحلت سيدة منقبة شخصيتها عبر السناب شات وظهرت على السوشيال ميديا على أنها هي لتجيب متابعيها عن أسئلة من الجمهور وهو ما استفز مريم حسين وجعلها تخرج عن صمتها لتوضح حقيقة الأمر.