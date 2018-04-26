شاهدوا.. مريم حسين تكشف عن لسان والدة وئام الدحماني اللحظات الأخيرة لها..هل كانت ستعتزل !

بعد مقطع الفيديو الذي أثارت فيه الجدل حول إتهامها لبعض الحسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالتسبب في وفاة الممثلة المغربية ​وئام الدحماني​ بسبب تعليقاتهم السلبية مما أوصلها إلى اليأس والكآبة.

مجدداً تثير الممثلة المغربية ​مريم حسين​ الجدل حول وفاة الدحماني، حيث تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو تنقل فيه عن لسان والدة الراحلة اللحظات الأخيرة التي كانت تعيشها ونيتها في الإعتزال.

وقالت حسين في الفيديو:” لي بقا فييا بزاف خالتي أمها أول ما شافتني حضنتني حضن كأني وحدة من بناتها وتبكي بحرقة وتقولي بنتي يا مريم راحت وخلتني.. ردي كان (هم السابقون واحنا اللاحقون) كلنا لها”.

وأضافت:” بعدها صرنا نتكلم على آخر اسبوع للمرحومة كيف كانت، واكدت أن وئام كانت تحضر لفيلم اماراتي-مغربي من إنتاجها اسمه عشق، ويروي قصة حياتها كيف بدأت حياتها الفنية وكيف ستشق طريق الاعتزال، وكانت بنتي هالفترة الأخيرة تقولي ماما بليز محد يطفي سورة البقرة من غرفتي، كانت يومياً تقوم بحفظ سطر”.

وتابعت:” يعني البنت كانت تنوي الاغتزال المبكر لأسباب كثيرة كانت رح تنذكر بالفيلم، وطبعاً سألت الأم عن سبب وفاتها المفاجئ، فردت أنه صار لها 4 أيام تقريباً تقولي (ماما فيني نغزة بقلبي)، وفي تمام الساعة 8 اتصلوا بي واخبرتني الشرطة انه تم العثور عليها ميتة بالسيارة، فقلت لهم وين سوت الحادث فقال لا مش حادث سير ولكن يبدو سكتة قلبية، وتشريح الجثة أكد هذا الأمر”.