شاهدوا.. مسلسل “بابل” التركي: الدول العربية غير صالحة للعيش وأنقرة تفتح تحقيقاً

لم تكد تُعرض الحلقة الأولى من المسلسل التركي “بابل” يوم الجمعة الماضي، حتى لاحقته الغرامات من هيئة الرقابة التركيّة، بقائمة طويلة من الاتّهامات.

ووفق ما ذكرت الهيئة، فإنّه خلال عرض المسلسل، لم يهدأ هاتف الهيئة من كثرة الشكاوى من المواطنين، واتُّهم المسلسل بأنّه يقوم بالترويج لمنظمة FETÖ، وهي حركة إسلامية وطنية دينية واجتماعية، بقيادة الداعية التركي فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وهي ضدّ سياسة إردوغان وصنّفتها الحكومة التركية على أنّها منظّمة ارهابية، ومتّهمة بالقيام بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي حصلت علم 2016.

المسلسل أيضاً اتّهم بأنّه يحرّض على الأغنياء ويدعو لكراهيتهم ويصوّرهم أنّهم أشرار وسيّئون. وذكر موقع ucankus التركي أنّ الحكومة التركية فتحت تحقيقاً بشأن ذلك. وتم اعتباره مسيئًا للحكومة ويتعمّد تشويه صورتها. وتم فصل المدير العام لقناة “ستار تي في” التي تعرض المسلسل بسبب قبوله بعرض هذه الفضيحة كما ورد في الموقع.

تدور قصة المسلسل حول بروفيسور في الاقتصاد، يدعى عرفان، كان من ضحايا قانون حالة الطوارئ، الذي وضع بعد الانقلاب الفاشل الذي وقع في تركيا منذ أربع سنوات، ويتم فصله من عمله الحكومي، ويفرض عليه حظر السفر خارج البلاد، وتجميد حساباته المصرفية، ويكتشف في الوقت عينه أنّ ابنه مصاب بالسرطان، ويتطّلب علاجه الكثير من المال، فيلجأ مع صديقه إلى سرقة بنك، ويكتشف أنّ مع المال قد سرق أوراقاً خطيرة تُورّط شخصيات مهمّة في الدولة فتبدأ المطاردات.

ويقوم بدور البروفسور عرفان، الممثل خالد ارغنيش المعروف بالسلطان سليمان، نسبة الى دوره في مسلسل “حريم السلطان”، واعتبر أنّ قبول ارغنيش بهذا الدور لم يكن مصادفة، إذ أنّه شارك في التظاهرات التي حصلت في تقسيم عام 2013، والتي كانت ضد إزالة الشجر من الميدان وإعادة بناء ثكنة عسكرية عثمانية هدمت عام 1940، إضافة الى أنّ مسلسله السابق الذي قدّمه مع زوجته برجوزيل كوريل “انت وطني”،

كان يروّج أيضاً لمنظمة FETÖ.المسلسل الذي يتناول أيضاً ضمن أحداثه تجارة العقارات في تركيا، تضمّن جملة أثارت الكثير من الجدل لدى المشاهدين العرب، إذ يقول عرفان الذي يقوم بدوره خالد ارغنيش، أنّ “أغلب العرب أصبحوا يشترون بيوتاً في تركيا، لأنّ البلدان العربية خلال السنوات الخمس المقبلة لن تكون صالحة للعيش فيها”.



مسلسل “بابل” سيُعرض على قناة “osn” العربية بعنوان “الاختيار”. وسيبدأ عرضه بعد أسبوع من عرضه في تركيا، وتُعتبر هذه أول مرة يُعرَض فيها مسلسل في الخارج، بالتزامن مع عرضه في تركيا. المسلسل بطولة خالد ارغنيش ونور فتاح أوغلو وبيرجي أكلاي.