شاهدوا.. مشهد اعتراف مهند الحمدي بحبه لنور الغندور بمسلسل “جمان” يشعل الأجواء

أحدث مشهد اعتراف مهند الحمدي لنور الغندور بحبه في مسلسل “جمان” ضجة كبيرة بين رواد السوشيال ميديا الذين حرصوا على اقتطاع اللقطات من أحدث الحلقات ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبدأ المشهد بظهور جمان “نور الغندور” في حالة عصبية للغاية حيث احتدت على هشام “مهند الحمدي” لشعورها بالغيرة بعد أن شاهدته يتحدث بكل أريحية مع فتيات آخريات داخل الحرم الجامعي، وعندما فهم هو أن غيرتها عليه تعبيراً عن حبها له، فاجأها باعترافه بالحب في لقطات رومانسية أثارت تعليقات الجمهور التي أكدت أن التناغم بينهما في أعلى حالاته مما يجعل المشاهد العاطفية بينهما تبدو حقيقية.

وفور انتهاء عرض الحلقة، قام مهند الحمدي بإعادة مشاركة اللقطة عبر حسابه على “انستقرام”، وعلق عليها بقوله: “صارت”.

وكان النجم السعودي والممثلة المصرية المقيمة في السعودية قد أشعلا مواقع السوشيال ميديا بعد ان ألمحا للجمهور أنهما يعيشان قصة حب خلف كواليس العمل، لكنهما اعترفا لاحقاً أنهما كانا يحاولان لفت انتباه الجمهور للمسلسل الذي يذاع حالياً محققاً شعبية جارفة.

وقد بدأ عرض مسلسل “جمان” على شاشة قناة MBC1 أوائل الأسبوع الماضي، وتدور أحداثه في قالب رومانسي مثير حول واقع المرأة الخليجية وعلاقتها بالرجل الشرقي من خلال تناول مجموعة من القصص والحكايات المختلفة التي تغوص في عالم كلا منهما. وهو من تأليف علياء الكاظمي وإخراج خالد جمال. وهو يعتبر التعاون الثاني بين النجم السعودي والممثلة المصرية المقيمة في الكويت بعد تألقهما في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل “دفعة القاهرة” الذي حقق نجاحاً كبيراً.