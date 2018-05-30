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شاهدوا.. مشهد حميم يثير الجدل لباميلا الكيك​ و​جوليان فرحات.. وإنتقادات كثيرة

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مشهد حميم يثير الجدل لباميلا الكيك​ و​جوليان فرحات يقبّلان بعضهما.. وإنتقادات كثيرة

شاهدوا.. مشهد حميم يثير الجدل لباميلا الكيك​ و​جوليان فرحات.. وإنتقادات كثيرة

أثار مشهد لبطلي مسلسل ” ​الحب الحقيقي​ ” في جزئه الثاني ​باميلا الكيك​ و​جوليان فرحات​ جدلاً واسعاً وإنتقادات كثيرة حيث إعتبره البعض لا يتناسب مع أجواء الشهر الفضيل.

وقد بديا في مشهدٍ حميم يقبلان ويحتضنان بعضهما، مع الإشارة إلى أنه سبق وظهرت الكيك في الجزء الأول من المسلسل في مشهد مع الممثل نيكولا معوض وهما يقبلا بعض، مما أثار وقتها أيضاً موجة من الجدل ردّت عليها قائلةً:” إذا قبل الممثلون بعضهم :يا عيب الشوم!، وإذا لم يقبلوا بعضهم :”كليشيه!، 14% من الشعب اللبناني”.

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