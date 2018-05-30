أثار مشهد لبطلي مسلسل ” ​الحب الحقيقي​ ” في جزئه الثاني ​باميلا الكيك​ و​جوليان فرحات​ جدلاً واسعاً وإنتقادات كثيرة حيث إعتبره البعض لا يتناسب مع أجواء الشهر الفضيل.



وقد بديا في مشهدٍ حميم يقبلان ويحتضنان بعضهما، مع الإشارة إلى أنه سبق وظهرت الكيك في الجزء الأول من المسلسل في مشهد مع الممثل نيكولا معوض وهما يقبلا بعض، مما أثار وقتها أيضاً موجة من الجدل ردّت عليها قائلةً:” إذا قبل الممثلون بعضهم :يا عيب الشوم!، وإذا لم يقبلوا بعضهم :”كليشيه!، 14% من الشعب اللبناني”.