الصفحة الرئيسية فن شاهدوا.. مصطفى فهمي يكشف عن عمره الحقيقي ويكشف فارق السن بينه وبين...

شاهدوا.. مصطفى فهمي يكشف عن عمره الحقيقي ويكشف فارق السن بينه وبين شقيقه!

بواسطة -
0 94
moustafa fahmi00

صرّح الممثل المصري ​مصطفى فهمي​ انه يتبع نظاما غذائيا كي يظهر بجسم رشيق، كاشفا عن عمره الحقيقي وهو 59 عاما.
واضاف فهمي خلال حلوله ضيفا في برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الممثلة المصرية إسعاد يونس انه سافر كثيرا في موسم الصيف الماضي ولم ينتبه لوزنه، الا انه لجأ بعدها الى طبيب وضع له نظام مثالي يناسب عمره، وتابع قائلا: “أنا لا أحب الأكل بكثرة، ولا أحب الطعام المليء بالدهون، ولكني أحب الساندويتشات”.
الجدير ذكره ان مصطفى فهمي يحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي وفي رصيده عدد كبير من النجاحات.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.